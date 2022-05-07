مسلحون يسطون على محال تجارية وحريق يلتهم عائلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن مسلحين نفذوا سطوا مسلحاً على محال تجارية، في وقت التهمت نيران حريق عائلة في حادثين متفرقين بمحافظتي الديوانية والبصرة جنوبي العراق.

وقال مصدر امني في الديوانية، لوكالة شفق نيوز، إن سراقاً يحملون اسلحة خفيفة نفذوا، فجر اليوم، عملية سرقة لثلاثة محال تجارية متجاورة هي (منفذ صرف رواتب، ومكتب لبيع وايجار العقارات، وسوبر ماركت) وسط الديوانية"، مشيراً إلى أن الاجهزة الامنية نفذت عملية دهم لملاحقة اللصوص الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

وفي البصرة أقصى جنوبي العراق، قال مصدر أمني، إن عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما لقيوا مصرعهم جميعا جراء حريق في منزلهم وسط المحافظة.

وفي العاصمة، اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، القبض على اشخاص وبحوزتهم اسلحة غير مرخصة ورمانة دخانية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دوريات نجدة (الشعلة، اليرموك، الزهور، الكندي، الزعفرانية) تمكنت من القبض على عدد من الاشخاص وضبط وبحوزتهم اسلحة غير مرخصة نوع مسدس عدد (٣) وبندقية كلاشنكوف ورمانة دخانية ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.