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مسلحون يسرقون مبلغاً مالياً كبيراً من صراف في الناصرية

Category: أمـن

Date: 2021-08-05T08:52:55+0000
مسلحون يسرقون مبلغاً مالياً كبيراً من صراف في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الخميس، بسرقة صاحب مكتب صرافة وسط الناصرية، فيما أحبطت قوة امنية عملية سرقة اسلاك كهربائية شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على سرقة مبلغاً قدره 49 مليون دينار من صاحب مكتب كي كارد (صرف رواتب) وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "عملية السرقة تمت من خلال كسر الزجاج الخلفي لعجلة صاحب الصرافة نوع (تويتا - كورلا) بعد ركنها قرب تقاطع السماوة وسط الناصرية"، لافتاً إلى أن" المتضرر من السرقة طلب الشكوى ضد مجهول".

وفي ذي قار أيضاً، أشار المصدر، إلى أن" قوة أمنية تابعة لشرطة قضاء الغراف شمالي المحافظة أحبطت محاولة سرقة أسلاك كهربائية في قرية الحمام قرب الشارع العام في القضاء، من قبل أشخاص مجهولين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

 

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