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مسلحون يسرقون أكثر من 400 مليون جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-08T19:39:13+0000
مسلحون يسرقون أكثر من 400 مليون جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة جنوبي العراق، يوم الاربعاء، بسرقة أكثر من 400 مليون دينار عراقي موزعة بين عملات محلية واجنبية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع (بيك اب) فتحوا نيران أسلحتهم وسط البصرة معترضين فيها صاحب مكتب (كي كارد) عائدا لمنزله وقاموا بسرقة 350 مليون دينار عراقي منه، فضلا عن 40 ألف دولار وأجهزة إلكترونية كانت بحوزته".

وبين المصدر، ان "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما فرضت الاجهزة الامنية طوقا امنيا على مكان الحادث وقامت بنصب سيطرات أمنية بحثا عن الجناة".

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