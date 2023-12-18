مسلحون يرشقون منزل مرشح للانتخابات المحلية بوابل من الرصاص شرقي بغداد

شفق نيوز/ فتح مسلحون مجهولون، صباح اليوم الاثنين، النيران صوب منزل مرشح للانتخابات المحلية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين اقدموا صباح اليوم على استهداف منزل "عامر الوائلي" المرشح لانتخابات مجالس المحافظات عن تحالف "نبني" بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري وذلك ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد.

وأضاف أن المسلحين فتحوا النيران صوب منزل المرشح، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات بشرية تُذكر فقط أضرار بواجهة المنزل.

هذا ولاذ المهاجمون إلى جهة مجهولة، وفقا لما ذكره المصدر.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق، حيث شرعت المراكز الانتخابية بفتح أبوابها أمام العراقيين لكي يدلوا بأصواتهم.