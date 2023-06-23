مسلحون يرشقون منزل مدير مكافحة المخدرات في ذي قار بوابل من الرصاص

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بتعرض منزل مدير مكافحة المخدرات في محافظة ذي قار، العقيد عمار الدبي إلى إطلاق نار من قبل مجهولين.

وأبلغ مصدر في الشرطة وكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على منزل العقيد الدبي، بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.

وأضاف المصدر أن المسلحين بعد الهجوم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى تضرر جدران المنزل ولم يسفر الحادث عن أية إصابات.

ورجح المصدر، وجود خلافات عشائرية تقف خلف الحادث ولا علاقة بعمل العقيد الدبي ومنصبه بذلك.