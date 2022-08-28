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مسلحون يرشقون منزل برلماني بوابل من الرصاص جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-08-28T04:49:57+0000
مسلحون يرشقون منزل برلماني بوابل من الرصاص جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم الأحد، بتعرض منزل عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة ميسان رائد المالكي لهجوم مسلح وسط مدينة العمارة.

وأبلغ المسؤول المحلي وكالة شفق نيوز، بأن الهجوم خلف اضراراً مادية في واجهة المنزل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى إسمه أن أسباب الهجوم ما تزال مجهولة.

بدوره أكد مكتب النائب المالكي صحة وقوع الحادث، وذكر في بيان اليوم، بأن قوات امنية من العمليات والاستخبارات وصلت لمنزل النائب المستقل رائد المالكي وتضبط ٢٠ ظرفا فارغا لإطلاق نار على منزله وقع عند الساعة 12:30 من صباح اليوم.

ووفقا للبيان فإن القوات الأمنية باشرت باجراءات التحقيق، مؤكدا أن الاعتداء تسبب بأضرار مادية فقط.

وكان المالكي أعلن يوم أمس السبت، عن موافقته على التوقيع على أي اتفاق يضع خارطة طريق للشعب يتضمن إزاحة الكوادر الوزارية الحالية المؤسسة من قبل الأحزاب في الدولة وتسليمها للجان اشراف متخصصة لغرض النهوض ببناء الدولة.

واشترط البرلماني أن تعرض الوثيقة الموقعة على الشعب لغرض الاستفتاء عليها وتكتسب الإلزام القانوني بدرجة نصوص الدستور، و لضمان عدم الطعن بها قضائيا مستقبلاً .

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