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مسلحون يردون مدنياً والعثور على جثة عليها آثار تعذيب في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-17T11:04:02+0000
مسلحون يردون مدنياً والعثور على جثة عليها آثار تعذيب في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم بمقتل مدني على ايدي مسلحين مجهولين فيما عثرت السلطات الأمنية على جثة مجهولة الهوية لوحظ عليها آثار تعذيب في حادثين متفرقين في منطقتين مختلفتين في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة النهروان مما أدى إلى مقتله في الحال. 

وفي حي البساتين التابعة لمنطقة الشعب شمالي بغداد عثرت قوات الشرطة على جثة رجل مجهولة الهوية مرمية باحدى الساحات المتروكة وعليها آثار تعذيب في مناطق متفرقة من الجسد، وفقا للمصدر ذاته.

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