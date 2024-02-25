مسلحون يردون سائق باص أجرة قتيلاً في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأحد، بمقتل سائق باص أجرة بهجوم مسلح شمال غرب بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على سائق باص أجرة في حي سكني بناحية هبهب شمال غرب بعقوبة".

وأضاف أن "السائق فارق الحياة على الفور وتم نقل جثته الى الطب العدلي وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته".

وتكررت حوادث القتل والاغتيال في الآونة الاخيرة في عدد من المحافظات كان آخرها امس السبت في منطقة بغداد الجديدة، حيث قتل مدني وأصيب 3 اخرون بهجوم مسلح.