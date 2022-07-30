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مسلحون يرتدون الزي العربي يقتلون شخصا ويصيبون اثنين آخرين وسط الناصرية

Category: أمـن

Date: 2022-07-30T17:44:55+0000
مسلحون يرتدون الزي العربي يقتلون شخصا ويصيبون اثنين آخرين وسط الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بمقتل واصابة ثلاثة أشخاص على أيدي مسلحين يرتدون الزي العربي وذلك في وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أشخاصاً يرتدون الزي العربي، و يستقلون عجلة (بيك آب تويوتا فور ويل) قاموا بإطلاق النار على 3 أشخاص أثناء تواجدهم في تقاطع الثورة وسط مدينة الناصرية.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة الآخرين بجروح.

واشار المصدر إلى إصابة شاب في العشرينات من عمره يعمل بمحل للتجهيزات العسكرية في سوق الشيوخ جنوبي المحافظة عندما هاجمه شخص مجهول وفتح عليه النار من سلاح نوع مسدس داخل محل الشخص المستهدف والذي تم نقله الى مستشفى الناصرية التركي.

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