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مسلحون يدعون الانتماء للحشد يقتحمون مشروعا سكنيا في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-12T13:09:21+0000
مسلحون يدعون الانتماء للحشد يقتحمون مشروعا سكنيا في بغداد

شفق نيوز/ اقتحم مسلحون مجهولون يدعون الانتماء الى احد الاجهزة الامنية، يوم السبت، الى مشروع مجمع سكني تحت الإنشاء في محاولة لفرض "اتاوة" على الشركة المنفذة للمشروع.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مسلحون مجهولون (قرابة الـ15 مسلحا) يستقلون اربع عجلات الى مجمع الجزيرة السكني في منطقة البياع م٨١٧، مشيرا الى ان المسلحين يدعون انتمائهم الى هيئة الحشد الشعبي.

واضاف المصدر؛ ان مشادة كلامية حدثت بين المسلحين واصحاب المجمع مدعين أن لديهم مبالغ مالية مع صاحب المشروع.

وتابع المصدر انه تم الاتصال تم الاتصال بأمن الحشد للحضور الى المكان المقصود وكذلك استدعاء قوة من الشرطة الاتحادية من قبل أصحاب المشروع وتم حضور القوة ومحاصرة العجلات داخل المجمع، لافتا الى ان المسلحين يحملون اسلحة متوسطة وخفيفة.

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