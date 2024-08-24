مسلحون يختطفون ضابطاً للمرور ويصيبون شخصا برفقته جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بتعرض ضابط في مديرية مرور المحافظة الى عملية خطف بمدينة الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين اعترضوا طريق ضابط مرور برتبة (رائد) وقاموا بخطفه وإصابة شخص كان برفقته قرب قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " القوات الامنية استنفرت جميع جهودها، للعثور على الضابط المختطف، فيما اخضعت الشخص المصاب الذي كان برفقته إلى التحقيق الجنائي".