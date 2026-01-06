مسلحون يختطفون شاباً عراقياً في إيران ويطالبون بفدية.. فيديو

شفق نيوز- البصرة

أفاد ذوو شاب عراقي، يوم الثلاثاء، بتعرضه لعملية خطف داخل الأراضي الإيرانية، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً لدى عائلته، وسط مناشدات للجهات الرسمية العراقية بالتدخل العاجل لإنقاذه، بعد تلقيهم تهديدات مباشرة بتصفيته في حال عدم الاستجابة لمطالب الخاطفين.

وقال عمّ الشاب المختطف لوكالة شفق نيوز، إن "حسن اختُطف قبل نحو أسبوع من قبل عصابة داخل إيران، حيث طالبت بفدية مالية تُقدّر بـ40 ألف دولار، وهددت بقتله وتقطيعه في حال عدم إرسال المبلغ المطلوب، قبل أن تقوم بنقله إلى إحدى المناطق الجبلية".

وأضاف، أن حسن كان قد توجّه إلى إيران لغرض استلام أمانة، مؤكداً أن سفره لم يكن بدافع العمل أو أي نشاط آخر، وإنما لأسباب شخصية وبمعرفة عائلته.

وبحسب مقاطع مصوّرة وتسجيلات لمكالمات هاتفية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الضحية دخل الأراضي الإيرانية بصفة سائح برفقة أحد أقربائه، قبل أن يُترك هناك كرهينة على خلفية أعمال متورّط بها قريبه، وفق ما أظهرته تلك التسجيلات.

وناشد ذوو المختطف السلطات العراقية والجهات المعنية التدخل السريع والتنسيق مع الجانب الإيراني للكشف عن مصيره والعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.

وحصلت وكالة شفق نيوز على مقطع فيديو يتضمن تسجيلاً صوتياً لحوار مع الخاطفين، تضمن مطالبات صريحة بدفع الفدية المالية، وهو غير قابل للنشر لأسباب أمنية، إلى جانب تسجيل آخر يُظهر تعرض الشاب المختطف لتهديدات مباشرة بالتصفية في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب، وتنشره الوكالة أدناه.