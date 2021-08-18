مسلحون يحرقون معملا للطابوق وإصابة جنود بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بقيام مسلحين بحرق معمل طابوق رافقه انفجار عبوة استهدفت دورية للجيش جنوب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين احرقوا معملا للطابوق في قرية ابو خميس جنوب ناحية بهرز ٧ كم جنوب بعقوبة.

واضاف أن المسلحين أطلقوا النار على القرى القريبة من المعمل ما سبب هروب عدد من العوائل الى القرى القريبة.

وتزامنا مع الحادث تعرضت دورية للجيش كانت متجهة إلى مكان الحادث لانفجار عبوة ناسفة ما أوقع أربع إصابات بين الجيش في حصيلة أولية.

وتعد مناطق جنوب بهرز من البؤر الساخنة للتنظيمات المسلحة بسبب طبيعتها الوعرة وانعزالها الجغرافي، وكانت منطلقا للتنظيمات المسلحة للفترة ما بعد عام ٢٠٠٤.