مسلحون يجهزون على شخص جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ميسان جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة فتحوا نيران أسحلتهم، مساء اليوم، تجاه مواطن قرب دائرة الرعاية الاجتماعية بمنطقة حي الحسين القديم وسط ميسان، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وبين المصدر، ان " الحادث ما يزال غامضاً، حيث لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة الهوية، فيما توجهت قوة امنية لمنطقة الحادث لرفع الجثة ونقلها للطب العدلي ".