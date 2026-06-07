مسلحون من العمال الكوردستاني يقتلون عنصراً سابقاً في صفوفهم غربي نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بمقتل منتسب سابق في حزب العمال الكوردستاني إثر تعرضه لإطلاق نار في قضاء البعاج غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين ينتمون إلى حزب العمال الكوردستاني اعترضوا طريق رجل من أهالي محافظة صلاح الدين كان يقيم في قرية أبو طاكية التابعة لقضاء البعاج غربي الموصل، وأطلقوا النار عليه أثناء تنقله بدراجة نارية في المنطقة.

وأضاف أن الضحية كان منتسباً سابقاً في صفوف حزب العمال الكوردستاني، ما أسفر الهجوم عن مقتله في مكان الحادث متأثراً بإصاباته.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه، فيما لم ترد حتى الآن معلومات إضافية بشأن هوية المنفذين أو أسباب الاستهداف.