مسلحون مجهولون يهاجمون منزل لاعب اولمبي سابق وسط كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء يوم الاثنين، ان ثلاثة مسلحين هاجموا منزل مواطن وسط المحافظة بإطلاقات نارية دون حدوث اية اصابات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة اشخاص يستقلون سيارتين قاموا باستهداف منزل لاعب أولمبي سابق (و.ر) في حي الاسرى والمفقودين وسط المحافظة، حيث فتحوا نيران اسلحتهم على منزله دون حدوث اية اصابات بشرية".

وأضاف المصدر أن "المسلحين الذين هاجموا المنزل فروا الى جهة مجهولة بعد تنفيذ الهجوم المسلح دون معرفة دوافع الهجوم ما ان كان تقف وراءه مشاكل اجتماعية او دوافع ارهابية".