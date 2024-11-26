مسلحون مجهولون يمطرون سيارة مدنية بالرصاص ويقتلون سائقها ببغداد

شفق نيوز/ اقدم مسلحون مجهولون يوم الثلاثاء، باطلاق النار على شخص غربي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية بالقرب من سريع حي العدل غربي العاصمة، ما أسفر عن مقتل صاحبها على الفور.

واضاف المصدر؛ أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما حضرت قوة أمنية إلى موقع الحادث وباشرت بإجراء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشخص المجنى عليه يعمل في شركة اتيكا للسيراميك، وكان رفقته شخص نجا من الحادث وتم التحفظ عليه لوجود شكوك بالحادثة، وفقا للمصدر الأمني.