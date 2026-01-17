"يحمل باقة ورد".. مسلحون يقتلون شاباً وسط البصرة (صورة)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل شاب بهجوم مسلح وقع وسط مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في الثلاثينيات من عمره قُتل بهجوم مسلح نفذته مجموعة مسلحة، أطلقت أربع رصاصات باتجاهه، ما أدى إلى مقتله على الفور وذلك في منطقة الساعي وسط مركز المحافظة"، مشيراً إلى أن الضحية كان يحمل معه باقة ورد لحظة تعرضه للهجوم.

وأضاف أن "دوافع الجريمة ما تزال غامضة"، مبيناً أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وفي البصرة أيضاً، أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن سيارة نوع بيك آب من دون لوحات تسجيل أقدمت على دهس امرأة في العقد السادس من عمرها وابنتها في حي الحسين وسط المحافظة، قبل أن تلوذ بالفرار.

وقال المصدر إن الحادث أسفر عن إصابة المرأتين بكسور وجروح خطيرة، مشيراً إلى أنه جرى نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.