مسلحون مجهولون يطلقون النار على مفارز الجيش في قضاء الطارمية

شفق نيوز/ في حادث هو الثاني من نوعه خلال ساعات، أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة منتسبين اثنين بجروح بهجوم مسلح على مفارز تابعة للجيش العراقي في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مسلحين مجهولين يعتقد انهم تابعين لتنظيم (داعش)، شنوا هجوما مسلحا على مفارز تابعة للجيش العراقي في قرية المالح في قضاء الطارمية، شمالي بغداد، ما أسفر عن إصابة منتسبين اثنين بجروح".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية نقلت الجريحين الى مستشفى الكاظمية لتلقي العلاج، فيما طوقت المنطقة بحثا عن الجناة"، مبينا ان "هذا هو الحادث الثاني الذي يستهدف القوات الامنية في الطارمية خلال ساعات".

وكانت منطقة الطارمية، شهدت، إصابة جندي نتيجة تعرضه لنيران قناص مجهول ضمن قرية الثائر في القضاء.