الأمن يعتقل أحدهم.. مسلحون متنكرون بالزي العسكري يسطون على صيرفة وسط بغداد (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بتنفيذ مسلحين مجهولين عملية سطو مسلح على صيرفة وسط العاصمة بغداد، في وضح النهار وأمام الملأ، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال أحدهم لاحقاً.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين يرتدون الزي العسكري نفذوا عملية سطو على صيرفة "سما بغداد" في منطقة الحارثية وسط العاصمة، ما أدى إلى سرقة مبلغ مالي كبير لم تُقدر قيمته.

وأوضح أن المسلحين أجبروا إحدى الموظفات العاملات في الصيرفة تحت تهديد السلاح على فتح الخزنة، ليقوم أحدهم بسرقة ما فيها من الأموال والهروب إلى جهة مجهولة.

ولاحقاً أكد المصدر أن قوة أمنية تمكنت من القبض على أحد المتهمين وإيداعه التوقيف ومواصلة البحث عن اثنين آخرين.