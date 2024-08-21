مسلحون متنكرون بالزي العسكري يرتكبون مجزرة بحق أُسرة في سامراء

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن ستة أفراد من أُسرة واحدة على أيدي مسلحين متنكرين بالزي العسكري، وذلك في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً فتحوا النيران باتجاه ستة أشخاص من أُسرة واحدة بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية في سامراء ما اسفر عن مقتلهم في الحال، فيما لاذ المهاجمون بالفرار الى جهة مجهولة.

ووفقا للمصدر، فإن القتلى هم خمسة أشقاء أربعة ذكور وانثى واحدة اضافة الى امهم وكالاتي: (أ، ج، ع، م) مواليد العام 2006، و (ي، ج، ع، م) مواليد العام 2010، و(م، ج، ع، م) مواليد العام 2008، و(ح، ج، ع، م) مواليد العام 2014، (ن، ج، ع، م) مواليد العام 2015، مبينا أن الأم تُدعى (ر، ع، ح، خ) مواليد العام 1988.

كما أشار المصدر، إلى أن القوات الامنية ما تزال مستمرة في عملية البحث عن الجناة ، مؤكدا أن الجريمة جنائية.

في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان أن: وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لمعرفة ملابسات حادث مقتل أسرة بالكامل في قضاء سامراء، مضيفا أنه قد باشرت اللجنة اعمالها.