مسلحون قبليون يحتجزون موظفين حكوميين وعناصر أمنية حاولوا إزالة تجاوزات جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع بديوان محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن تعرض موظفين في وزارة الموارد المائية وعناصر أمنية للاحتجاز على يد أفراد إحدى العشائر شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الموظفين كانوا مكلفين بواجب إزالة التجاوزات على مشاريع الموارد المائية بمناطق وقرى الغراف، إلا أن الأمر جوبه برفض أفراد إحدى العشائر بقرية في القضاء مما تطور الأمر لاحتجاز الموظفين تحت قوة السلاح".

وأشار إلى أن عملية الاحتجاز التي استمرت لعدة ساعات شملت ايضاً أفرادا من القوات الامنية رافقت الموظفين لتأمين الحماية لهم.

ولفت إلى أن "مدير شرطة الغراف رفض جدة المحتجزين وتحريرهم، متهماً الموظفين بافتعال المشاكل مع العشائر"، بحسب المصدر الحكومي.

وتابع المصدر، ان "عملية تحرير المحتجزين تمت من قبل أحد شيوخ العشائر بالتنسيق مع قائممقام قضاء الغراف، حيث توسط لدى أفراد العشيرة الذين قاموا باحتجاز الموظفين، من خلال إطلاق وعود بعدم عودتهم مرة أخرى لرفع التجاوزات في المنطقة".