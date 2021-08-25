مسلحون عشائريون يهاجمون منزل ضابط رفيع جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتعرض منزل ضابط رفيع في قيادة شرطة المحافظة لـ"دگة عشائرية".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطا رفيعا برتبة (عميد) في قيادة شرطة محافظة ذي قار تعرض منزله لدگة عشائرية في منطقة (آل بطي) شمالي مركز المحافظة، بسبب خلافات عشائرية سابقة".

وبين المصدر، أن " الهجوم على منزل الضابط تسبب بإضرار مادية في واجهة المنزل، فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتابع المصدر، أن " الضابط المستهدف يشغل منصبا رفيعا في قيادة شرطة محافظة ذي قار".

والدكة العشائرية هي أن يقوم أفراد القبيلة بالهجوم على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل، وتُعطى مهلة 3 أيام للخصم، حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم. أو أن يهجموا ويقتلوا في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.