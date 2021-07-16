مسلحون عشائريون يمنعون بتروتشاينا الصينية من الوصول لحقل ينتج 500 برميل نفط يوميا

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بقضاء الكحلاء في محافظة ميسان، يوم الجمعة، أن مسلحين من أبناء عشيرة المواجد قطعوا طريقا مهما على شركة بتروتشاينا الصينية العاملة في المحافظة، مبيناً أن المسلحين يتهمون أفراد حماية الشركة بقتل احد ابنائهم.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، أن شاباً يستقل دراجة نارية قتل يوم أمس برصاص حي في وضح النهار، قرب سيطرة أمنية تابعة للقوة التي تحرس الشركات النفطية بالمحافظة ومنها بتروتشاينا".

وأضاف، أن "الأهالي تولد لديهم شك بأن (القاتل) هم أفراد السيطرة الأمنية"، لافتا إلى أن "عشيرة المجنى عليه قطعوا اليوم بالسلاح الطريق الذي تسلكه الشركة للمطالبة بالكشف عن الجناة من أفراد القوة الأمنية".

وأشار إلى أن "هناك مفاوضات جارية حاليا بين الطرفين لإعادة فتح الطريق المهم"، على حد وصف المسؤول المحلي.

وشركة بتروتشاينا الصينية فازت بإحدى جولات التراخيص النفطية عام 2009، وتصدر حاليا من الحقل الذي تستخدمه في محافظة ميسان 500 ألف برميل نفطي يوميا.