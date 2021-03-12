مسلحون بزي عسكري ينفذون مجزرة لعائلة متكونة من سبعة أفراد بصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل افراد عائلة كاملة بهجوم مسلح في إحدى قرى محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن المسلحين يرتدون زياً عسكرياً هاجموا قرية بمنطقة البو دور بمحافظة صلاح الدين، وقتلوا سبعة أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء بعد الهجوم على منزلهم.

وأضاف أن شخصاً ثامناً قريب لهم تعرض لإصابة خطرة في الهجوم، دون معرفة تفاصيل أكثر عن الحادث.

لكنه قال إن المسلحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم داعش.

وقال إن الضحايا هم كل من "باسم اكريم احمد صالح، احمد فخري احمد صالح، فخري احمد صالح، خطاب فخري احمد صالح، محمد فخري احمد صالح، رشا فخري احمد صالح، وامهم جنان دحام احمد، والجريح عمر عبد الرحمن محمد