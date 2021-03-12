سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسلحون بزي عسكري ينفذون مجزرة لعائلة متكونة من سبعة أفراد بصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-03-12T06:45:42+0000
مسلحون بزي عسكري ينفذون مجزرة لعائلة متكونة من سبعة أفراد بصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل افراد عائلة كاملة بهجوم مسلح في إحدى قرى محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن المسلحين يرتدون زياً عسكرياً هاجموا قرية بمنطقة البو دور بمحافظة صلاح الدين، وقتلوا سبعة أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء بعد الهجوم على منزلهم.

وأضاف أن شخصاً ثامناً قريب لهم تعرض لإصابة خطرة في الهجوم، دون معرفة تفاصيل أكثر عن الحادث.

لكنه قال إن المسلحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم داعش.

وقال إن الضحايا هم كل من "باسم اكريم احمد صالح، احمد فخري احمد صالح، فخري احمد صالح، خطاب فخري احمد صالح، محمد فخري احمد صالح، رشا فخري احمد صالح، وامهم جنان دحام احمد، والجريح عمر عبد الرحمن محمد 

related

صاروخا "كورنيت" يدمران عجلتين لداعش في صلاح الدين

Date: 2020-05-27 12:44:17
صاروخا "كورنيت" يدمران عجلتين لداعش في صلاح الدين

قوة عراقية تضع اليد على أحد مصادر هجمات تنظيم داعش

Date: 2021-03-08 08:42:21
قوة عراقية تضع اليد على أحد مصادر هجمات تنظيم داعش

هجوم لداعش على القوات الأمنية في صلاح الدين

Date: 2019-11-25 18:30:33
هجوم لداعش على القوات الأمنية في صلاح الدين

تفاصيل هجوم صلاح الدين وحصيلة جديدة

Date: 2021-01-23 20:21:47
تفاصيل هجوم صلاح الدين وحصيلة جديدة

داعش يوقع اثنين من مقاتلي "العصائب" بهجوم في صلاح الدين

Date: 2020-10-16 18:53:55
داعش يوقع اثنين من مقاتلي "العصائب" بهجوم في صلاح الدين

حصيلة كمين داعش ترتفع إلى 18 ضحية وجريحاً في صلاح الدين

Date: 2020-11-21 20:55:35
حصيلة كمين داعش ترتفع إلى 18 ضحية وجريحاً في صلاح الدين

سقوط ضحيتين من الجيش بهجوم لداعش في صلاح الدين

Date: 2020-09-03 14:07:22
سقوط ضحيتين من الجيش بهجوم لداعش في صلاح الدين

داعش يهاجم قطعات الحشد في صلاح الدين

Date: 2021-03-06 19:53:51
داعش يهاجم قطعات الحشد في صلاح الدين