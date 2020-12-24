سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مسلحون بزي عسكري يسطون على منزل صراف بالموصل ويسرقون 100 ألف دولار

Category: أمـن

Date: 2020-12-24T08:27:32+0000
مسلحون بزي عسكري يسطون على منزل صراف بالموصل ويسرقون 100 ألف دولار

شفق نيوز/ سرق مسلحون يرتدون زياً عسكرياً، مبلغ 100 الف دولار بعد أن سطوا على منزل صاحب مكتب للصيرفة في مدينة الموصل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن عملية السطو تمت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من قبل مسلحين بدورية عسكرية على منزل صاحب صيرفة في منطقة حي صدام (الزهراء) بالجانب الايسر من الموصل

وقال المصدر إن المسلحين اقتحموا وادعوا انهم من مكافحة الاجرام وسرقوا المبلغ، ومن ثم وقاموا بإطلاق النار على صاحب المنزل بعد شكه بهم، واصابوه برصاصة في قدمه.

وأضاف أن قيادة الشرطة استنفرت جهودها وشكلت فريق تحقيق كبير وقد توصلت الى رأس خيط يشير الى هوية المسلحين والى اي جهة ينتمون، لكنه رفض البوح بالتفاصيل حتى انتهاء التحقيق والقاء القبض على جميع المشاركين في هذه العملية.

related

مقتل شخصين بهجومين مسلحين في محافظتين عراقيتين

Date: 2019-11-15 17:43:20
مقتل شخصين بهجومين مسلحين في محافظتين عراقيتين

في نينوى.. عبوتان توديان بأربعة اشخاص بينهم ضابط

Date: 2019-09-22 15:27:09
في نينوى.. عبوتان توديان بأربعة اشخاص بينهم ضابط

بعد اشتباكات بالرمانات اليدوية.. العراق يعلن قتل اكثر من 40 داعشيا بـ"السيل الجارف"

Date: 2020-12-13 15:14:29
بعد اشتباكات بالرمانات اليدوية.. العراق يعلن قتل اكثر من 40 داعشيا بـ"السيل الجارف"

سقوط ضحية وجرحى من الجيش بتفجير جنوب الموصل

Date: 2020-11-22 10:48:30
سقوط ضحية وجرحى من الجيش بتفجير جنوب الموصل

سقوط طائرة مسيرة جنوب شرق الموصل

Date: 2020-05-23 12:47:51
سقوط طائرة مسيرة جنوب شرق الموصل

وسط احتفال .. القوات الامريكية تسلم قاعدة عراقية وتنسحب منها

Date: 2020-03-26 10:48:30
وسط احتفال .. القوات الامريكية تسلم قاعدة عراقية وتنسحب منها

النزاهة توقف 10 موظفين بتهمة التلاعب بعقارات الدولة في الموصل

Date: 2020-11-25 11:10:58
النزاهة توقف 10 موظفين بتهمة التلاعب بعقارات الدولة في الموصل

خلية الصقور في البصرة تطيح بأمير داعشي شارك في عمليات وهجمات مسلحة

Date: 2020-05-31 16:21:19
خلية الصقور في البصرة تطيح بأمير داعشي شارك في عمليات وهجمات مسلحة