مسلحون بزي عسكري يسطون على منزل صراف بالموصل ويسرقون 100 ألف دولار

شفق نيوز/ سرق مسلحون يرتدون زياً عسكرياً، مبلغ 100 الف دولار بعد أن سطوا على منزل صاحب مكتب للصيرفة في مدينة الموصل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن عملية السطو تمت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من قبل مسلحين بدورية عسكرية على منزل صاحب صيرفة في منطقة حي صدام (الزهراء) بالجانب الايسر من الموصل

وقال المصدر إن المسلحين اقتحموا وادعوا انهم من مكافحة الاجرام وسرقوا المبلغ، ومن ثم وقاموا بإطلاق النار على صاحب المنزل بعد شكه بهم، واصابوه برصاصة في قدمه.

وأضاف أن قيادة الشرطة استنفرت جهودها وشكلت فريق تحقيق كبير وقد توصلت الى رأس خيط يشير الى هوية المسلحين والى اي جهة ينتمون، لكنه رفض البوح بالتفاصيل حتى انتهاء التحقيق والقاء القبض على جميع المشاركين في هذه العملية.