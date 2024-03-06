مسلحان يهاجمان ضابطاً كبيراً ويصيبان شقيقه ومدني في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأربعاء، بنجاة ضابط كبير في شرطة المحافظة من محاولة اغتيال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطا برتبة عقيد في شرطة كركوك نجا في ساعة متقدمة من ليلة الثلاثاء /الأربعاء من محاولة اغتيال، عندما هاجمه شخصان مجهولا الهوية يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار عليه في منطقة القادسية بكركوك".

ولفت المصدر إلى أن "المسلحين وبعد فشلهما بإصابة الضابط توجها الى منطقة روناكي قرب مجمع كاتب عدل كركوك واطلقا النار على شقيق الضابط وأصابوه مع مدني كان برفقته"، مشيرا الى "نقلهما لمستشفى آزادي التعليمي للعلاج".

وأكد المصدر أن "تحقيقا فتح بالحادثة وتم تعميم أوصاف المسلحين للقبض عليهما".