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مسرور بارزاني مهاتفاً السوداني: اعتقلنا القاتل

Category: أمـن

Date: 2022-11-10T21:24:06+0000
مسرور بارزاني مهاتفاً السوداني: اعتقلنا القاتل

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، عن اعتقال قوات الاسايش في إقليم كوردستان متهم قتل والدته وشقيقتيه في بغداد.

وذكر بيان للخلية، إن "قوات الاسايش تمكنوا من القاء القبض على المتهم الذي أقدم قبل يومين على قتل والدته وشقيقتيه في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف أن ذلك جاء في "اتصال رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور البارزاني بالقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء الخميس، ليبلغه بإلقاء القبض على هذا المتهم الهارب بعد قيامه بجريمته البشعة، إذ تمت عملية إلقاء القبض عليه شمالي البلاد وهو الآن في قبضة الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان العراق". 

وقالت إن "هذه العملية رسالة واضحة على مدى التعاون بين جميع  رجال العراق في الأجهزة الأمنية كافة لحفظ أمنه من جنوبه الى شماله".

وكان مصدر أمني، أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء الماضي، بارتكاب شخص مجزرة بحق عائلته في العاصمة بغداد، اثر خلاف على "الإرث".

وقال إن "شخصاً أقدم على قتل والدته وشقيقتيه بإسلوب إطلاق النار عليهم ضمن مدينة الكاظمية، شمالي بغداد، ولاذ بالفرار".

واوضح المصدر ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادثة حصلت نتيجة خلافات على إرث المنزل"، مبينا أن "قوة أمنية أخلت جثة الأم والشقيقتين، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".

 

 

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