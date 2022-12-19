مستعيناً بمسدس كولومبي.. تفاصيل جريمة قتل فتاة على يد والدها جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشفت مديرية مكافحة إجرام الديوانية جنوبي العراق، يوم الاثنين، عن تفاصيل جريمة قتل فتاة على يد والدها، مستعيناً بمسدس "كولومبيط.

وذكرت المديرية بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مكافحة الإجرام ألقت القبض على 4 متهمين من سكنة محافظة الديوانية (حي العسكري)، على خلفية مقتل امرإة في العقد الثالث من العمر".

وأضافت أن "والد الضحية اعترف أثناء التحقيق بقتل ابنته باطلاق النار عليها بواسطة (مسدس كولومبي) لتفارق الحياة حال نقلها إلى المستشفى".

ونقلت مديرية المكافحة، عن القاتل قوله إن "خلافات عائلية دفعته لقتل ابنته"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتصديق أقواله ابتدائيا وقضائيا وأحيل إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل.