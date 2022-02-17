مستعيناً ببرنامج ذكي.. الاسايش تلقي القبض على محتال في دهوك

شفق نيوز/ اعلن مجلس امن اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اعتقال شخص انتحل صفة اشخاص اخرين لخداع المواطنين بغية الحصول على الاموال باستخدام برنامج خاص في الهواتف الذكية.

وجاء في بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، ان معلومات وردت عن شخص في حدود محافظة دهوك قام بالتحايل وخداع المواطنين بهدف الحصول على اموال عن طريق انتحال صفة أشخاص آخرين.

وبين انه كان يستخدم برنامجا خاصا في الهواتف الذكية لتنفيذ عمليات الاحتيال، مشيرا الى ان فرق المديرية العامة لمكافحة الارهاب في كوردستان، قامت بجمع المعلومات وتبين لها بان اسمه (ر. ع. ا. ح)، وتم القاء القبض عليه في التاسع من الشهر الجاري بناء على قرار قاضي التحقيق.

واضاف البيان انه من خلال التحقيقات اقر المتهم بجرائمه وتم فتح اوراق تحقيقية وفقا للقرار 160 لسنة 1983 ليتلقى عقابه القانوني.