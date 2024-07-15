مستشار الأمن القومي يصل السليمانية في زيارة غير معلنة

شفق نيوز/ وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الاثنين، إلى محافظة السليمانية في زيارة غير معلنة.

وقال مصدر في السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "الأعرجي وصل على على رأس وفد أمني رفيع، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما ذكرت مستشارية الأمن الوطني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأعرجي عقد فور وصوله السليمانية اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بحثا خلاله التنسيق الأمني وما تمخض عن مخرجات اجتماع مجلس الأمن الوطني الأخير.

وكان الأعرجي قد عقد اجتماعاً في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز التعاون الأمني بين بغداد وأربيل.