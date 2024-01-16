مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يزور أربيل على رأس وفد أمني رفيع

شفق نيوز/ توجه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، إلى أربيل للوقوف على تداعيات القصف الإيراني ليلة أمس على المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للأمن القومي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، توجه إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع، للوقوف على تداعيات القصف الإيراني الأخير الذي استهدف المحافظة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية مكونة من خمسة شخصيات، على رأسهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، للتحقيق في حادث الاعتداء بالقصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

وقد اعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، وقال في بيان، إنها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، فجر اليوم، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدينة في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة" الإقليم والعراق كافة.