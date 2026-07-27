مستشار الأمن القومي: اعتقلنا خلايا أوكرانية نفذت عمليات قصف داخل العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على خلايا تعمل لصالح أوكرانيا داخل الأراضي العراقية ونفذت عدة عمليات قصف.

وقال العبودي في برنامج "حوار مع زينب ربيع" الذي يُبث عبر قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته وكالة شفق نيوز: "لدينا خلية استخبارية مهمتها التحليل الاستخباري للمعلومات وقد توصلت إل أن هناك تدخل اوكراني في العراق".

وأضاف: "ألقينا القبض على مجموعات محدودة نفذت عمليات قصف داخل الأراضي العراقية واستهدفت عدداً من المنشآت، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بأنهم يعملون لصالح أوكرانيا"، ولم يحدد العبودي المنشآت التي تم قصفها من قبل هذه الجماعات، ولا إن كانت قد نفذت عمليات قصف خارج الحدود العراقية.

وشدد العبودي على أن ملف القصف داخل الأراضي العراقية "معقد ويحتاج إلى الكثير من التحقيق ليتسنى بعدها توجيه الاتهامات لهذا الطرف أو ذاك بالوقوف وراء عمليات القصف هذه".