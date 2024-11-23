مستشار الأمن القومي: اعادة 2640 أُسرة من مخيم الهول إلى العراق

شفق نيوز/ أفاد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم السبت، باستعادة أكثر من 2600 أسرة من ذوي عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في العراق.

تصريحات الاعرجي جاءت خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط - MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك.

وقال الاعرجي إنه "ليس كل الأسر الموجودة في مخيم الهول هم من الدواعش، فإنه قبل 2019 كانت تتواجد فيه أسر نازحة من العنف الطائفي"، مضيفا أنه "بعد العام 2019 جاءت الى المخيم أسر ذوي عناصر داعش".

وذكر أن فرقا عراقية متخصصة قابلت في المخيم 5000 اسرة عراقية، مشيرا الى أن العراق أعاد الان 2640 اسرة من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.

وتابع الاعرجي القول إنه "تمت اعادة 2220 اسرة الى مناطق سكناها السابقة في سبع محافظات بعد عملية التأهيل، ولم تحدث اية مشكلة أمنية واجتماعية في تلك المناطق"، موضحا أن "المتبقي من الأسر بحدود 400 اسرة تخضع لعملية الإدماج والتأهيل النفسي".

وقال مستشار الامن القومي ايضا: تسلمنا من قوات سوريا الديمقراطية 2760 ارهابيا عراقيا، وستتم محاكمتهم من قبل القضاء العراقي".