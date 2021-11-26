مستشار الكاظمي يتحدث عن كشف أدلة دامغة لمحاولة الاغتيال

شفق نيوز/ أفاد مستشار سياسي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، بأنه سيتم كشف أدلة دامغة لمحاولة اغتيال الكاظمي بما في ذلك صور ومقاطع مصورة.

وقال مشرق عباس في تغريدة على تويتر،إنه خلال "الايام القادمة.. سيتم الكشف عن بعض الحقائق والافلام والصور والادلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الارهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي".

وأضاف، "لن ننتبه الى محاولات التضليل، كما نأسف لمن يتأثر بها غافلاً .. والحقيقة لاتموت".

وتأتي هذه التغريدة بعد ساعات من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السلطات المختصة إلى كشف نتائج التحقيق الخاصة بمحاولة الاغتيال.

وهدد الصدر، في تغريدة، بأنه سيعمد إلى كشف نتائج التحقيق بنفسه إذا لم تقم السلطات بذلك، قائلاً "ومع عدم الكشف عن ذلك، فقد نضطر لكشفها مستقبلاً"، دون مزيد من التوضيح.

وتعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بمتفجرات؛ تم إسقاط اثنتين منها، وسقطت الثالثة على مقر إقامته وسط بغداد، ما تسبب بإصابة عدد من حراسه، وفق الجيش العراقي.

ومنذ إعلان النتائج الأولية، يعيش العراق توترات سياسية وأمنية، جراء رفض قوى وفصائل شيعية مسلحة للنتائج، حيث تقول إنها "مفبركة"، وتطالب بإعادة فرز الأصوات كلها يدويا.

وتسود المخاوف في البلاد من أن تكون التوترات السياسية والأمنية مقدمة لأعمال عنف أوسع نطاقاً جراء رفض الخاسرين لنتائج الانتخابات.