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مستخدما سلاح شقيقه الضابط.. مريض نفسي يقتل والده شمالي ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-03-03T14:50:18+0000
مستخدما سلاح شقيقه الضابط.. مريض نفسي يقتل والده شمالي ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بمقتل رجل على يد نجله المصاب بمرض نفسي، مبينا انه استخدم سلاح شقيقه الضابط في القوات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا مصاب بمرض نفسي أقدم على قتل والده رميا بالرصاص داخل منزلهما بقضاء الشطرة، شمالي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن " الجاني استخدم سلاح شقيقه النقيب في الشرطة العراقية بارتكاب جريمته".

وأضاف المصدر، أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما اوقفت الشاب الجاني للتحقق من سلامته العقلية".

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