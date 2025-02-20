مستخدما النفط .. شاب يضرم النار بجسد والده شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الخميس، أن شاباً أضرم النار بجسد والده إثر خلافات اجتماعية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شابا اقدم على حرق ابيه مستخدما مادة النفط داخل منزلهم ضمن منطقة الحميدية شرقي بغداد.

وأضاف أن الحادث اسفر عن اصابة الأب بحروق "خطيرة" تم نقله على اثرها الى المستشفى، فيما لاذ الابن بالفرار.

وبيّن المصدر، أن المعلومات الواردة تفيد أن الحادث وقع نتيجة مشاجرة عائلية فيما بينهما، مشيرا الى أن الأب يعمل منتسب في وزارة الداخلية العراقية.