مساء قاس في الكوفة.. مقتل طفلة ومهندس واصابة شخص ثالث بنزاعين مسلحين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الأربعاء، بسقوط طفلة ومهندس ضحيتين وإصابة آخر، بإطلاق نار بنزاعين منفصلين في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "منطقة الحواتم في قضاء الكوفة، مركز محافظة النجف، شهدت نزاعاً عشائرياً طاحناً استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لم تعرف اسباب اندلاعه حتى الآن".

وبين أن النزاع "أدى إلى مقتل طفلة واصابة شخص أخرى بجروح"، مشيرا الى ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، وأخلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات النزاع وملاحقة الجناة".

وعلى صعيد متصل، اشار المصدر الى ان "مهندسا يعمل في شركة لتأهيل الطرق في حي ميسان بقضاء الكوفة، أصيب برصاصة نتيجة مشاجرة شخص مع احد اقربائه استخدم فيها السلاح".

ولفت الى ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة المهندس إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث".