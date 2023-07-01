مساء بغداد يطل على جريمة قتل وحالتي انتحار

شفق نيوز/ رصدت المصادر الأمنية يوم السبت، حادثي قتل وانتحار في العاصمة بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ أن شخصا مسلحا فتح نيران سلاحه نوع مسدس باتجاه شخص آخر خلف المحكمة ضمن قضاء اللطيفية ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأشار المصدر إلى أن الحادث يعود لخلافات عائلية والقاتل هو شقيق زوجة المجنى عليه لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته.

وفي حادث آخر؛ أقدم شاب تولد 2000 على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل داره ضمن منطقة سبع البور شرق العاصمة.

وضمن حي المنتظر في قضاء النهروان اقدمت مراهقة (23 سنة) على الانتحار باسلوب تناولها (سم) حشرات داخل منزلها بسبب خلافات عائلية.