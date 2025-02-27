مساء بغداد.. وفاة امرأة بحريق وإصابة فتاة بـ"قضيب حديدي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع امرأة جراء حريق نشب في منزلها جنوبي بغداد، فيما أصيبت فتاة بعد تعرضها لضربة بقضيب حديدي من قبل شقيقها غربي العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تولد 1943، توفيت نتيجة حريق اندلع داخل غرفتها بمنزلها في ناحية الرشيد جنوبي بغداد".

وأضاف أن "المرأة كانت تسكن بمفردها في المنزل، وأن خبير الأدلة الجنائية فتح تحقيقا بالحادث لوجود شكوك فيه".

من جهة أخرى، بين المصدر، أن "فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، تعرضت للضرب على رأسها بقضيب حديدي من قبل شقيقها، نتيجة خلافات عائلية، في منطقة الشعلة غربي العاصمة"، مؤكداً أن "شقيقها لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".