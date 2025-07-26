مساء العراق.. القبض على 4 تجار مخدرات وفتاة عنفت والدها

شفق نيوز- بغداد

اعتقلت الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، 4 تجار ومروجي مخدرات في 3 محافظات، فيما القت شركة الكرخ ببغداد القبض على فتاة ظهرت بمقطع فيديو وهي تعنف والدها.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعمليات نوعية منفصلة وبمعلومات وجهد استخباري، تم إلقاء القبض على أربعة من تجار ومروجي المخدرات من بينهم امرأة، والصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات".

وأضافت أن "العمليات نفذت في محافظات بغداد والأنبار وميسان، وتم ضبط بحوزتهم المواد المخدرة حيث جرى تسليمهم إلى جهات الاختصاص أصوليا".

فيما أعلنت شرطة الكرخ ببغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها "تمكنت من إلقاء القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بتعنيف والدها، في حادثة أثارت موجة من الاستنكار الشعبي".

وأضافت "على إثر تداول المقطع، شرعت شرطة الكرخ باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم استحصال الموافقات القضائية اللازمة بعد التعرف على الفتاة وتحديد موقعها، وباشر فريق عمل مشترك من مركز شرطة الغزالية وقاطع نجدة الخضراء، ومفرزة من الشرطة المجتمعية، بتنفيذ واجب أسفر عن إلقاء القبض عليها".

وبينت "قد جرى إحالة الفتاة ووالدها إلى مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في الكرخ، لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للقانون".