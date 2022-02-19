مساعدات اغاثية لـ 275 اسرة نزحت من "بؤر النار" قرب جبال مكحول

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، اليوم السبت، توزيع مساعدات اغاثية لـ 275 اسرة نزحت من "بؤر ملتهبة أمنياً" قرب جبال مكحول شمالي المحافظة.

وقال مدير ناحية مكحول رسول جاسم لوكالة شفق نيوز، إن "جمعية الهلال الأحمر وبالتنسيق مع إدارة المحافظة والناحية وزعت مساعدات غذائية واغاثية شملت 275 اسرة نزحت من قرى ساخنة ومهددة قرب جبال مكحول وبطلب من القوات الأمنية لحماية الاسر من هجمات داعش وتفادي وقوع خسائر مدنية خلال العمليات الأمنية المقرر تنفيذها لتطهير بؤر جبال مكحول من المفارز والبؤر الإرهابية لداعش".

وبين جاسم أن "المساعدات شملت مواد غذائية وصحية ومستلزمات إنسانية"، موضحاً أن "وجبات من المساعدات ستوزع لاحقا من قبل الهلال الأحمر".

وأشار إلى أن "مخيمات النازحين مؤمنة من قبل قوات الفوج 14 من الجيش العراقي تحسباً لأي طارئ أمني".

وأوضح أن "5 قرى تضم 350 – 400 اسرة نزحت قرب جبال مكحول واستقرت في مخيمات على مقربة من مركز الناحية وهي (مسيللة وام ذياب وصبيحة البدو وصبيحة البكارة والبكة).

وقال مدير ناحية مكحول رسول جاسم وكالة شفق نيوز، إن "عمليات صلاح الدين أبلغت 5 قرى يبلغ سكانها من 350 الى 400 اسرة على حدود جبال مكحول بالنزوح قرب الناحية بسبب المخاطر الأمنية لحين تطهير محيط مناطقهم من بؤر داعش وخلاياه ومفارزه".

وتعد جبال مكحول من البؤر الساخنة للتنظيمات المسلحة على مر السنوات الماضية بسبب الطبيعة الوعرة والفراغات الأمنية وضعف الضربات الجوية.