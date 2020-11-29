مزارعون عراقيون يحذرون من عودة "غزوات الغدر" وقرية نائية تنزح هرباً

شفق نيوز/ حذر مزارعون في مناطق جنوب شرقي صلاح الدين، يوم الاحد، من عودة "غزوات داعش" واستهداف القرى الزراعية، في وقت نزح غالبية سكان احدى القرى على الحدود مع محافظة كركوك هرباً من بطش التنظيم.

وقال ماهر محمد الحسان احد وجهاء قرى اطراف منطقة "العيث" التابعة لقضاء الدور لوكالة شفق نيوز، إن "الشهر الحالي شهد 4 حوادث ارهابية استهدفت مزارعين في مناطق اطراف قضاء الدور بينها اختطاف مزارعين او استهدافهم بعبوات ناسفة".

وأكد الحسان أن "اسباب الحوادث والهجمات هي الفراغ الامني ومحاولة داعش ارعاب السكان ومنعهم من التعاون مع الاجهزة الامنية وتقديم الدعم والعون لعناصر داعش الذين يتنقلون بين القرى".

وأضاف أن اغلب هجمات داعش "الغادرة" تحدث في الليل او اوقات حرجة او اماكن بعيدة عن التواجد الامني"

وفي سياق متصل نقل اهالي قرية "ميدان" الواقعة على بعد 50 كم شمال شرق قضاء طوز خرماتو والمحاذية لجبال حمرين، عن نزوح جماعي لسكانها هرباً من بطش داعش وتواجدها بشكل علني في القرية.

وأبلغ الاهالي وكالة شفق نيوز، أن عناصر داعش تتواجد في قرية "ميدان" والمناطق الاخرى القريبة من سلسلة تلال حمرين لوجود حواضن كثيرة لعناصر التنظيم الى جانب مطلوبين عادوا الى مناطقهم مرة اخرى.

بدوره أكد الناطق عن قيادة محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني وجود جيوب وحواضن لتنظيم داعش في القرى والقصبات المحاذية لجبال حمرين ضمن الشريط الممتد بين كركوك وصلاح الدين.

وبين الحسيني لوكالة شفق نيوز، أن جميع القواطع الممتدة بين كركوك وشرقي صلاح الدين تحت السيطرة الامنية، فيما لازالت اعداد من عناصر داعش تتنقل بخفية بين المناطق المحاذية لجبال حمرين وان مفارز وكمائن رصد الحشد والقوات الامنية تلاحقهم باستمرار.