مزاح يقتل شابًا وخلاف يسفر عن إصابات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء يوم الثلاثاء، بأن حادثة مأسوية وقعت في منطقة الشيخ عمر وسط العاصمة العراقية بغداد.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "العبث والمزاح بالسلاح بين صديقين أدى إلى مقتل أحدهما"، موضحا أن "الجاني قام بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد الحادث".

وفي حادثة أخرى، أفاد المصدر الأمني ذاته، بوقوع خلاف بين ثلاثة أشخاص يعملون على تحميل المواد المستهلكة في منطقة الراشدية شمال بغداد.

وأضاف المصدر، أن الخلاف تتطور إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، مما أسفر عن إصابة اثنين منهما بطلق ناري، فيما أصيب الثالث بضربة بآلة راضة في الرأس.