سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مزاح متعاطي مخدرات تسبب بانفجار.. تفاصيل جديدة عن حادثة مدينة الصدر

Category: أمـن

Date: 2022-05-30T11:26:38+0000
مزاح متعاطي مخدرات تسبب بانفجار.. تفاصيل جديدة عن حادثة مدينة الصدر

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في بغداد، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن حادثة تفجير قنبلة يدوية أودت بحياة شخصين بمدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث انفجار القنبلة اليدوية في مدينة الصدر فجر اليوم، والذي قتل على اثرها شخصين واصيب ثالث، كان لمجموعة من الشباب يتعاطون المخدرات والمشروبات الكحولية وبحوزتهم كمية من الرمانات اليدوية"، مبيناً أن احدى تلك "الرمانات اليدوية انفجرت نتيجة المزاح".

وافاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء حادث انفجار وقع داخل منزل في قطاع 35 بمدينة الصدر، فيما فارق احد المصابين الحياة نتيجة مضاعفات اصابته.

 

 

 

 

related

إصابة اثنين بجروح بنزاع عشائري جديد في مدينة الصدر شرقي بغداد

Date: 2021-02-06 10:57:29
إصابة اثنين بجروح بنزاع عشائري جديد في مدينة الصدر شرقي بغداد

اعتقالات بعد إطلاق نار كثيف في مدينة الصدر

Date: 2022-05-05 21:06:26
اعتقالات بعد إطلاق نار كثيف في مدينة الصدر

صور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق "خطير" في مدينة الصدر

Date: 2021-06-21 17:09:24
صور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق "خطير" في مدينة الصدر

القبض على 11 متهما بفض مشاجرة ومقتل شخص باندلاع اخرى في بغداد

Date: 2021-09-08 09:20:35
القبض على 11 متهما بفض مشاجرة ومقتل شخص باندلاع اخرى في بغداد

السلطات تقر باستخدام "مفرط للقوة" بمدينة الصدر .. والحصيلة ترتفع لـ15 قتيلا

Date: 2019-10-07 08:48:26
السلطات تقر باستخدام "مفرط للقوة" بمدينة الصدر .. والحصيلة ترتفع لـ15 قتيلا

إصابة امرأة مسنة بجروح وسرقة عشرات ملايين الدنانير بعملية سطو مسلح في بغداد

Date: 2022-01-29 21:32:42
إصابة امرأة مسنة بجروح وسرقة عشرات ملايين الدنانير بعملية سطو مسلح في بغداد

ارتفاع جديد بحصيلة انفجار مدينة الصدر.. وتأكيد فرضية المرأة الانتحارية

Date: 2021-07-19 17:50:36
ارتفاع جديد بحصيلة انفجار مدينة الصدر.. وتأكيد فرضية المرأة الانتحارية

مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد

Date: 2021-03-23 13:39:09
مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد