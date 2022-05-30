مزاح متعاطي مخدرات تسبب بانفجار.. تفاصيل جديدة عن حادثة مدينة الصدر

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في بغداد، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن حادثة تفجير قنبلة يدوية أودت بحياة شخصين بمدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث انفجار القنبلة اليدوية في مدينة الصدر فجر اليوم، والذي قتل على اثرها شخصين واصيب ثالث، كان لمجموعة من الشباب يتعاطون المخدرات والمشروبات الكحولية وبحوزتهم كمية من الرمانات اليدوية"، مبيناً أن احدى تلك "الرمانات اليدوية انفجرت نتيجة المزاح".

وافاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء حادث انفجار وقع داخل منزل في قطاع 35 بمدينة الصدر، فيما فارق احد المصابين الحياة نتيجة مضاعفات اصابته.