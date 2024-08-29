"مزاح قاتل".. منتسب بالحشد الشعبي يقتل شخصاً بالخطأ في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل شخص يبلغ من العمر 47 عاماً على يد منتسب في الحشد الشعبي، في منطقة الألف ضمن ناحية سبع البور في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الشخصين كانا يتمازحان بسلاح نوع M4 حيث خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابة الشخص المذكور، الذي يعمل كاسبا ولا ينتمي لأي جهة أمنية.

وعلى إثر ذلك، تم نقل المصاب إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وأشار المصدر إلى أن منتسب الحشد الشعبي فرّ من مكان الحادث عقب وقوع الحادثة، فيما باشرت القوات الأمنية بالبحث عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.