أمر من وزير الدفاع العراقي يخص "العقود المغيبة"

شفق نيوز/ أمر وزير الدفاع العراقي الجديد ثابت العباسي، يوم الأربعاء، بتمكين الأجهزة الرقابية لتدقيق العقود التي أبرمت سابقاً.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "توجيه وزير الدفاع، جاء لغرض تدقيق العقود التي تم تغييبها بحجة سرية المعلومات التي تحتويها هذه العقود".

وكان وزير الدفاع قد وجه أمس الثلاثاء، بتشكيل لجان خاصة، لمتابعة جودة ونوعية الطعام المقدم لمقاتلي الجيش العراقي.

وصوت البرلمان العراقي في 27 تشرين الاول الماضي على الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني بينها العباسي وزيرا للدفاع.