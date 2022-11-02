سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمر من وزير الدفاع العراقي يخص "العقود المغيبة"

Category: أمـن

Date: 2022-11-02T05:29:40+0000
أمر من وزير الدفاع العراقي يخص "العقود المغيبة"

شفق نيوز/ أمر وزير الدفاع العراقي الجديد ثابت العباسي، يوم الأربعاء، بتمكين الأجهزة الرقابية لتدقيق العقود التي أبرمت سابقاً.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "توجيه وزير الدفاع، جاء لغرض تدقيق العقود التي تم تغييبها بحجة سرية المعلومات التي تحتويها هذه العقود".

وكان وزير الدفاع قد وجه أمس الثلاثاء، بتشكيل لجان خاصة، لمتابعة جودة ونوعية الطعام المقدم لمقاتلي الجيش العراقي.

وصوت البرلمان العراقي في 27 تشرين الاول الماضي على الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني بينها العباسي وزيرا للدفاع.

related

بغياب الإعلام.. زيارة خاطفة لوزير الدفاع لمحافظة ديالى

Date: 2021-02-15 11:38:00
بغياب الإعلام.. زيارة خاطفة لوزير الدفاع لمحافظة ديالى

توضيح من الدفاع بشأن "عودة نظام البديل" للإجازات

Date: 2021-11-20 18:21:55
توضيح من الدفاع بشأن "عودة نظام البديل" للإجازات

وزير الدفاع العراقي يصل إلى كركوك لتنفيذ اتفاق بين بغداد وكوردستان

Date: 2021-05-20 06:49:12
وزير الدفاع العراقي يصل إلى كركوك لتنفيذ اتفاق بين بغداد وكوردستان

الدفاع العراقية توضح حقيقة اعتقال قائد بالجيش باع أسلحة لفصائل مسلحة

Date: 2022-01-20 17:09:40
الدفاع العراقية توضح حقيقة اعتقال قائد بالجيش باع أسلحة لفصائل مسلحة

وزير الدفاع يأمل رفع قدرات الجيش والدنمارك تؤكد التزامها بدعم العراق

Date: 2021-05-23 10:12:13
وزير الدفاع يأمل رفع قدرات الجيش والدنمارك تؤكد التزامها بدعم العراق

"بدل وقود" نقل جثمان "عبد الله" لذويه يفجر أزمة.. الجيش يوضح ويشكل مجلساً تحقيقياً

Date: 2022-01-24 16:54:19
"بدل وقود" نقل جثمان "عبد الله" لذويه يفجر أزمة.. الجيش يوضح ويشكل مجلساً تحقيقياً

عناد يحث الجيش على "الثبات" ويتحدث عن حرب نفسية مصدرها "مقاطع صوتية"

Date: 2022-01-22 15:27:43
عناد يحث الجيش على "الثبات" ويتحدث عن حرب نفسية مصدرها "مقاطع صوتية"

رئيس أركان البيشمركة: استعدادات اللواء 20 مشاة ستتم قريبا

Date: 2022-07-14 12:59:17
رئيس أركان البيشمركة: استعدادات اللواء 20 مشاة ستتم قريبا