أمر قبض بحق قيادي رفيع في "تيار الحكيم" بالمثنى لقتله متظاهرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في المثنى، يوم الأربعاء، بصدور أمر قبض بحق قيادي رفيع في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم لاتهامه بقتل متظاهرين في المحافظة قبل ثمان سنوات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق السماوة اصدرت أمر قبض وتحري ضد مسؤول تيار الحكمة في المثنى مؤيد الياسري بتهمة ارتكاب جريمة قتل ضد احد المتظاهرين في عام 2015 في المحافظة".

وبين المصدر، ان "امر القبض صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي عام 2015 خرجت تظاهرات في المثنى، امام مباني الأحزاب السياسية في المثنى، وقتل في حينها ثلاثة متظاهرين امام مبنى تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم.