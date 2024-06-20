أمر قبض بحق ضابط كبير في شرطة كركوك واعتقال شخص ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، عن ضبط مفوض في شرطة كركوك متلبساً بالرشوة وصدور أمر قبض بحق ضابط برتبة مقدم، فيما تم إلقاء القبض على شخص بحوزته مخدرات وجوازات سفر.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك ألَّف فريق عمل بعد تلقيه معلومات تضمنتها شكوى لأحد المواطنين تفيد بتعرضه لمساومة من مدير مكتب قسم أمن أفراد كركوك - الشؤون الداخلية في مديرية مرور المحافظة وطلبه دفع رشوة لقاء إطلاق عجلة محجوزة دون مسوغ قانوني.

وبينت أن الفريق وبعد تأكده من صحة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، بادر إلى نصب كمين محكم للوسيط الذي يعمل مفوضاً بقسم أمن أفراد كركوك في أحد الشوارع وسط المحافظة، حيث تم الإيقاع به متلبساً باقتراف جريمة الرشوة وتسلم المبلغ المالي المتفق عليه.

ونوهت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تمت وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق، وإصدار أمر قبض وتحرٍّ بحق مدير مكتب قسم أمن أفراد كركوك - الشؤون الداخلية.

من جانب آخر، أفادت قيادة شرطة الرصافة في بغداد بأن مفارز فوج طوارئ الرصافة الرابع، ودوريات نجدة الأعظمية، ألقت القبض على متهم يستقل عجلة نوع (تاهو) أثناء محاولته الهرب عند مشاهدته للمفارز ضمن منطقة القاهرة.

وأوضحت أنه تمت مطاردته داخل الأزقة والقبض عليه وضبطت بحوزته مسدساً، وحبوباً مخدرة، وأجهزة تستخدم للتعاطي، وجوازات سفر وعدد من الهويات، حيث تم تسليمه إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.