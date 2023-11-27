أمر ديواني بإعادة تشكيل خلية الإعلام الأمني العراقي: الخفاجي رئيساً

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، أمراً ديوانياً قرر فيه إعادة أمر ديواني بإعادة تشكيل خلية الإعلام الأمني لتكون برئاسة اللواء الطيار تحسين الخفاجي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الأمر الديواني اشار الى ان اللواء يحيى رسول سيكون نائباً لرئيس خلية الإعلام الأمني، والعميد مقداد ميري حسن سيكون الناطق الإعلامي للخلية".

يشار الى ان الخلية كانت برئاسة اللواء سعد معن، الذي اقيل من منصبه مديراً للاعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، وتم تكليفه ليكون مستشاراً لوزير الداخلية.

ويناط بالخلية إصدار البيانات والأخبار الامنية عن جميع الاجهزة الامنية في المحافظات العراقية.